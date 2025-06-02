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Gauff ile Andreeva çeyrek finalde

Gauff ile Andreeva çeyrek finalde

14:412/06/2025, Pazartesi
AA
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Gauff - Andreeva
Gauff - Andreeva

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.


Tek kadınlarda 2022 yılının finalisti Gauff (2 numaralı seribaşı), Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'yı (20) 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Geçen yıl turnuvada yarı final oynayan Mirra Andreeva (6) ise Avustralyalı Daria Kasatkina (17) karşısında 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.







#Tenis
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#Mirra Andreeva
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