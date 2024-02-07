Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Turu getiren golleri dakika (17', 31') Michy Batshuayi (2) kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında İrfan Can Eğribayat, Maxim'in penaltısında kalesini gole kapattı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuraları pazartesi günü çekilecek. Sarı-lacivertliler kuraya seri başı olarak katılacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
14. dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan’ın Furkan Soyalp’in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla gönderdi. 0-1
26. dakikada ceza sahasında Jevtovic’ın şutu Osterwolde’den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
27. dakikada Maxim’in kullandığı penaltı atışını kaleci İrfan Can soluna uzanarak kurtardı.
31. dakikada sağ kanattan Mert Hakan’ın kullandığı kornerde Nita’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
44. dakikada ceza sahası dışından Furkan Soyalp’in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.
İKİNCİ YARI
58. dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisine sokulan Tadic'in şutu yandan auta çıktı.
71. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Badji'nin müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.
80. dakikada sol köşeden başlayan Gaziantep FK atağında Morais'in pasında topla buluşan Mirza Cihan'ın çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe 2-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.