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Fenerbahçe Gaziantep'te kazanarak çeyrek finale yükseldi |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Golleri dakika (17', 31') Michy Batshuayi (2) kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında İrfan Can Eğribayat, Maxim'in penaltısında kalesini gole kapattı. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:43 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:15 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.


Turu getiren golleri dakika (17', 31') Michy Batshuayi (2) kaydetti.


Karşılaşmanın ilk yarısında İrfan Can Eğribayat, Maxim'in penaltısında kalesini gole kapattı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuraları pazartesi günü çekilecek. Sarı-lacivertliler kuraya seri başı olarak katılacak.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

14. dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan’ın Furkan Soyalp’in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla gönderdi. 0-1

26. dakikada ceza sahasında Jevtovic’ın şutu Osterwolde’den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

27. dakikada Maxim’in kullandığı penaltı atışını kaleci İrfan Can soluna uzanarak kurtardı.

31. dakikada sağ kanattan Mert Hakan’ın kullandığı kornerde Nita’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

44. dakikada ceza sahası dışından Furkan Soyalp’in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.

İKİNCİ YARI

58. dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisine sokulan Tadic'in şutu yandan auta çıktı.

71. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Badji'nin müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.


80. dakikada sol köşeden başlayan Gaziantep FK atağında Morais'in pasında topla buluşan Mirza Cihan'ın çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe 2-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI




#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Ziraat Türkiye Kupası
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