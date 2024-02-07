Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuraları pazartesi günü çekilecek. Sarı-lacivertliler kuraya seri başı olarak katılacak.

26. dakikada ceza sahasında Jevtovic’ın şutu Osterwolde’den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.