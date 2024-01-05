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Pendikspor 3 dakikada bulduğu gollerle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı |ÖZET

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK kendi evinde Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada goller dakika (12') Draguş, (49') Ogün Özçiçek, (77') Erdem Özgenç (P) ve (80') Erencan Yardımcı kaydetti. Gaziantep FK - Pendikspor maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

21:14 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 21:14 - 5/01/2024 Cuma
Gaziantep FK sahasında Pendikspor ile berabere kaldı.
Gaziantep FK sahasında Pendikspor ile berabere kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Pendikspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.


Karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini dakika (12') Draguş ve (49') Ogün Özçiçek kaydetti.


Pendikspor'un gollerini ise dakika (77') Erdem Özgenç (P) ve (80') Erencan Yardımcı attı.


Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip puanını 20'e yükselterek 13. sırada yer aldı. Pendikspor ise 15 puanla düşme hattında yer aldı.


Maçın önemli anları:

12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasına gelişine vuran Draguş'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.


42'nci dakikada orta alandan gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın aşırtma pasında topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunu kaleci Nita çıkardı.


İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


49'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topa dokunarak yerde kaldı. Hakemin devam kararının ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in gelişine sol ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.


74'üncü dakikada sol kanattan gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Kappel, Djilobodji'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.


77'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.


80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında topu sürükleyen Gökcan Kaya'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.


85'inci dakikada savunmadan atılan topla ceza sahası içerisinde buluşan Halil Akbunar'ın aşırtma vuruşunu Djilobodji çizgiden çıkardı.


Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.







#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Pendikspor
14 dakika önce
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