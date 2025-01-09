Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 24, 89 ile 90+2. dakikada Kenan Kodro (3) ve 86. dakikada Eren Erdoğan attı. Gaziantep FK - İstanbulspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 24, 89 ile 90+2. dakikada Kenan Kodro (3) ve 86. dakikada Eren Erdoğan kaydetti.
Grup aşamasına üç puanla başlayan Gaziantep FK, ikinci maçında Göztepe'ye konuk olacak.
9'uncu dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Soyalp, topu Kenan Kodro'ya bıraktı. Kodro'nun vuruşunda top rakibe çarparak kornere çıktı.
16'ncı dakikada Gaziantep FK'da serbest vuruşu hızlı kullanan Mirza Cihan'ın vuruşunda topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine gönderdi. Topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda top kaleciden döndü.
24'üncü dakikada Abdullah Dijlan Aydın'ın hatalı pasında topla buluşan Ogüz Özçiçek'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.
66'ncı dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Gültekin tekrar şut çekti ancak savunma araya girdi.
86'ncı dakikada kaleci Burak'ın uzun pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun pasında Maxim'in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Eren Erdoğan'ın gelişine şutu ağlara gitti: 2-0.
87'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Kenan Kodro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
90+2'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Ogün'ün pasında topla buluşan Kenan Kodro'nun aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.