Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenman kapsamında futbolcular kulübün U-19 takımıyla maç yaptı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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