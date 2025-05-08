Gaziantep FK'nın konuğu Alanyaspor

Ligde çıktığı 32 maçta 42 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı ve kalesinde 45 gol gördü. Sezonda sahasında oynadığı 16 maçın 10'undan galibiyetle 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor'a kaybetti.

Taraftarı önünde kalesinde 11 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı. Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile 11 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda rakibine 7 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 maçta galip gelirken 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.