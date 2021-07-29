Gaziantep FK'ya Maxim'den kötü haber

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da Maxim şoku yaşanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun ayak parmağında çatlak olduğu bildirildi.
Kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
- "Profesyonel Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Alexandru Maxim, geçtiğimiz gün oynanan Dynamo Kiev karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiştir.
- Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiş olup tahmini iki hafta forma giyemeyecektir.
- Alexandru Maxim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."