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Gedizli kick boksçulardan İzmir Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı

Gedizli kick boksçulardan İzmir Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı

11:2619/06/2025, Perşembe
IHA
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Gedizli kick boksçulardan İzmir Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı
Gedizli kick boksçulardan İzmir Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı

Kütahya’nın Gediz ilçesi, kick boks sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gedizli kick boksçular, İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmak için çıktıkları il seçmelerinde gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Gediz’den katılan 20 sporcudan tam 14’ü, kendi kategorilerinde birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya’yı temsil etme hakkı kazandı. Bu büyük başarı, 09-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan alt minikler, minikler ve yıldızlar kategorisi Kick Boks Türkiye Şampiyonası öncesinde Gediz’e büyük bir gurur yaşattı.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Mecid Pehlivan, sporcuların elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pehlivan, "Kick boks branşında Gedizimiz, önemli yeteneklere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. İzmir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan 14 sporcumuzu ve Antrenörümüz Ezgi Şebnem Hoşgör’ü yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın bu disiplinli çalışması ve azmi, bizleri gururlandırıyor. Türkiye Şampiyonasından da Gediz’e güzel sonuçlarla döneceklerine ve bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Antrenör Ezgi Şebnem Hoşgör’ün liderliğinde sıkı bir antrenman sürecinden geçen Gedizli sporcular, şimdi tüm dikkatlerini İzmir’deki Türkiye Şampiyonası’na çevirdi. Hedefleri, Gediz’e şampiyonluklar ve derecelerle dönmek. Bu genç yetenekler, Gediz’in adını kick boks arenasında duyurmaya hazırlanıyor.

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