Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ın gelmesiyle sezon başına göre daha iyi bir performans gösteren MKE Ankaragücü, son 7 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Başkentin sarı-lacivertli takımı haftaya 19 puanla 6. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Alper Uludağ, Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar derbide forma giyemeyecek. Peki, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
18 Erhan Erentürk
12 Oğuzhan Berber
15 Zan Zuzek
5 Peter Etebo
7 Metehan Mimaroğlu
14 Michal Nalepa
8 Samed Onur
61 Ensar Kemaloğlu
89 Amilton
2 Moussa Djitte
11 Çağrı Fedai
25 Ertaç Özbir
16 İsmail Çokçalış
18 Alper Uludağ
26 Nico Schulz
6 Cem Tuna Türkmen
10 Efkan Bekiroğlu
14 Kevin Varga
22 Dorin Rotariu
23 Ali Kaan Güneren
88 Osman Çelik
9 Rijad Bajic