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1. Lig’de Ankara derbisi için geri sayım!

1. Lig’de Ankara derbisi için geri sayım!

10:2222/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan DEniz Kayatepe yönetecek. Ligde son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ın gelmesiyle sezon başına göre daha iyi bir performans gösteren MKE Ankaragücü, son 7 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Başkentin sarı-lacivertli takımı haftaya 19 puanla 6. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Alper Uludağ, Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar derbide forma giyemeyecek. Peki, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçı 23 Kasım Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2, tabii
ve
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçını canlı izlemek için

GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR

GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ

18 Erhan Erentürk

12 Oğuzhan Berber

15 Zan Zuzek

5 Peter Etebo

7 Metehan Mimaroğlu

14 Michal Nalepa

8 Samed Onur

61 Ensar Kemaloğlu

89 Amilton

2 Moussa Djitte

11 Çağrı Fedai

MKE ANKARAGÜCÜ

25 Ertaç Özbir

16 İsmail Çokçalış

18 Alper Uludağ

26 Nico Schulz

6 Cem Tuna Türkmen

10 Efkan Bekiroğlu

14 Kevin Varga

22 Dorin Rotariu

23 Ali Kaan Güneren

88 Osman Çelik

9 Rijad Bajic

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Gençlerbirliği
#MKE Ankaragücü
#Trendyol 1. Lig

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