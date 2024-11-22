Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ın gelmesiyle sezon başına göre daha iyi bir performans gösteren MKE Ankaragücü, son 7 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Başkentin sarı-lacivertli takımı haftaya 19 puanla 6. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Alper Uludağ, Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar derbide forma giyemeyecek. Peki, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.