Gençlerbirliği'nden Süper Lig yolunda kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasıyla son hafta öncesi 2. sıraya yükseldi.
Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada kontratakla çıkan Gençlerbirliği’nde defansın arkasına sarkan Amilton’un şutunda kaleci Szumski topu çeldi.
39. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun kullandığı köşe atışında Sinan Osmanoğlu’nun kafayla indirdiği topu Popa ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada Samed Onur’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda kaleci Szumski topu kornere çeldi.