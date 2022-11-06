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Gerard Pique omuzlarda veda etti

Barcelona'nın 35 yaşındaki savunma oyuncusu Gerard Pique, futbol kariyerini noktaladı. Son maçına çıkan Pique için özel uğurlama yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Gerard Pique futbolu bıraktı mı?
Takım arkadaşları Pique'yi böyle uğurladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması en önemli detay olarak öne çıktı.

Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.

Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.

Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi.

Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golleri Ousmane Dembele (Dk. 48) ve Frenkie De Jong'dan (Dk. 62) geldi.

La Liga'da şimdiye kadar attığı 13 golle büyük farkla gol kralı yarışında önde giren Barcelonalı Robert Lewandoski 6. dakikada penaltı kaçırdı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (32) önünde liderliğe yükseldi.

Almeria ise 13 puanla 15. sırada yer aldı.

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