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Spor

Giovanni van Bronckhorst: "En önemli maçımız..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, milli ara sonraki fikstüre değindi.

00:30 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:32 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masuaku ve Gedson ile tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Golden dolayı mutluydum. İkinci gol hemen gelmedi ama rakibe de fırsat vermedik. Gedson'un golü önemliydi ve 3 puanı aldık."


"Öz güvenimiz var, maça da yansıtmaya çalışıyoruz. Her takıma karşı performans göstermeliyiz. Bugün özelinde ikinci golü geç bulduk. Oyuncularıma 'İlk bölümü kayıpsız kapattık, iyi bir ilk bölüm geçirdik' dedim. Milli takımlarına gidecek oyuncularımız var. Önümüzde Trabzonspor maçı var, iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz."


"Oyuncularımın milli takımlarına davet edilmelerinden ötürü çok mutlu oldum. Oyuncularımız, milli takım hocalarına kendini gösteriyor demektir bu. Önümüzde çok maç var, çok çalışacağız. Bir sonraki maçımız en önemli maçımız, yani Trabzonspor maçı."










#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Sivasspor
37 dakika önce
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