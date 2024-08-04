Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu zaferle kariyerinde 7. kupasını kazanmış oldu.





Daha önce Hollanda ekibi Feyenoord ile 1 Hollanda Eredivisie şampiyonluğu, 2’şer kez de Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası elde eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, Glasgow Rangers ile de İskoçya Süper Kupası’nı kazanmıştı.





Hollandalı teknik adamın Beşiktaş kariyeri de Süper Kupa’yla başlamış oldu.





"Takımımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Hollandalı hoca, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden van Bronckhorst, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.





Giovanni van Bronckhorst, "Takımımla gurur duyuyorum. Final maçını herkes kazanmak ister. Kazanan taraf biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş camiası için. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Her şey bir sistemin parçası. Oyunumuza çok çalıştık." ifadelerini kullandı.











