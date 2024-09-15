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Spor

Maçtan sonra korkutan anlar: Dili boğazına kaçtı

TFF 2. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Vanspor FK’nın karşı karşıya geldiği 3. hafta müsabakasında, hakemin bitiş düdüğünün ardından Giresunsporlu Şahin Dik, fenalık geçirerek Çotanak Stadı’nda bulunanlara büyük bir korku yaşattı.

23:17 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 23:18 - 15/09/2024 Pazar
IHA
Şahin Dik hastaneye kaldırıldı
Şahin Dik hastaneye kaldırıldı

Giresunspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın, 23. dakikasında Giresunspor adına tek golü kaydeden Şahin Dik, maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ensesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı.


Dili boğazına kaçtı

Bu darbeye bağlı olarak maçın ardından yeniden fenalaşan genç oyuncu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Oyuncunun çenesinin kitlendiği ve dilinin boğazına kaçma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.



Sağlık durumu iyi

Giresunspor sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından stadyumda bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutulduğu öğrenildi.




#Giresunspor
#Şahin Dik
#Vanspor
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