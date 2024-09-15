Giresunspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın, 23. dakikasında Giresunspor adına tek golü kaydeden Şahin Dik, maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ensesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı.





Dili boğazına kaçtı

Bu darbeye bağlı olarak maçın ardından yeniden fenalaşan genç oyuncu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Oyuncunun çenesinin kitlendiği ve dilinin boğazına kaçma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.









Sağlık durumu iyi

Giresunspor sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından stadyumda bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutulduğu öğrenildi.











