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Spor

Dovbyk hat-trick yaptı: Girona sahasında Sevilla karşısında farka koştu |ÖZET

Girona, LaLiga 21. haftasında sahasında Sevilla'yı 5-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 13', 15', 19' Artem Dovbyk (3), 56' Viktor Tsygankov ve 89' Christian Stuani kaydetti. Sevilla'nın tek golü dakika 10' Isaac Romero attı. Girona - Sevilla maçının özetini izlemek ve LaLiga puan durumuna göz atmak için haberin içerisine göz atabilirsiniz.

10:58 - 22/01/2024 Monday
Güncelleme: 11:00 - 22/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Girona, evinde Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.
Girona, evinde Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.

Girona, LaLiga 21. haftasında sahasında Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 13', 15', 19' Artem Dovbyk (3), 56' Viktor Tsygankov ve 89' Christian Stuani kaydetti. Sevilla'nın tek golü dakika 10'

Isaac Romero attı.


Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Girona maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


GİRONA - SEVİLLA MAÇ SKORU

GİRONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

Girona - Sevilla maçının özetini izlemek için





#Girona
#Sevilla
#LaLiga
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