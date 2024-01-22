LaLiga'da Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Almeria'yı 3-2 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri dakika 57'Jude Bellingham, 67' Vinicius Jr ve 90+9' Dani Carvajal'dan geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 51 yaparak liderliğini sürdürdü. Real Madrid - Almeira maçının özetini izlemek ve La Liga puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.