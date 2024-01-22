Girona, evinde Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.
Girona, LaLiga 21. haftasında sahasında Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 13', 15', 19' Artem Dovbyk (3), 56' Viktor Tsygankov ve 89' Christian Stuani kaydetti. Sevilla'nın tek golü dakika 10'
Isaac Romero attı.
Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Girona maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
GİRONA - SEVİLLA MAÇ SKORU
GİRONA - SEVİLLA MAÇ SKORU
GİRONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
GİRONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
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4 hours ago