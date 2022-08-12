Spor Gözler Alexander Sörlotha çevrildi Karar tarihi belli oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Gözler Alexander Sörloth'a çevrildi: Karar tarihi belli oldu

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, Norveçli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, başka takımların da 26 yaşındaki Sörloth için devreye girdiği ve oyuncuyla ilgili karar için Tedesco'nun beklendiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler Alexander Sörlotha çevrildi: Karar tarihi belli oldu
Sörloth için Trabzonspor'un da devrede olduğu öğrenildi.

Golcü bir oyuncu transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Maxi Gomez ve Micht Batshuayi ile görüşen sarı-lacivertliler, bir yandan da Alexander Sörloth için nabız yokluyor.

Sörloth gözden düştü

Son olarak Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu transfer eden Leipzig’in kadrosunda halen 4 santrfor bulunuyor. Çünkü Sesko bu sezonu da Salzburg'da kiralık olarak. Ayrıca Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco karar verecek.

  • Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini iddia etti.

Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi
SPOR
Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi

Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Bugün hizmete açılıyor.
Çorumda deprem

Çorum'da deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı.
İYİ Partili Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi

Haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Primler artıyor hasarsızlık düşüyor

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

MİT Suriye'nin Kamışlı bölgesine operasyon düzenledi.

​Meteoroloji bölge bölge uyardı

​ATM önünde şaşırtan görüntü: Görenler polise haber verdi.

​Avrupa Birliği'nden tepki geldi

​Devletimiz bize sahip çıkıyor.

Maduro'dan sert tepki: Yüzsüzce bizi soymaya çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.