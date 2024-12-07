Göztepe iç sahada seriye bağladı! Adana Demirspor'u da devirdi

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, bu hafta evinde lig sonuncusu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yenerek iç sahada üst üste 6. galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi, puanını 24'e yükseltti. İç sahada 7. maçında toplamda ve art arda 6. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı. Kendi evinde 17 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 6 gol gördü
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
13'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tjanic'in ortasında Romulo kafayı vurdu, top üst direkten döndü.
36'ncı dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Tijanic'in ara pasında Romula kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Juan'a verdi. Juan topu boş kale yerine auta gönderdi.
39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Tijainc'in ara pasında ceza sahasına sokulan Romulo, topu önündeki Juan'a çevirdi. Juan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
42'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Ceza yayı yakınlarında topu iyi kontrol eden Romulo şık bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.
49'uncu dakikada Alioui ceza sahasında iki Göztepeli futbolcudan sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Lis gole izin vermedi.
52'nci dakikada Göztepe Juan ile üçüncü golü attı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyip golü faul gerekçesiyle geçersiz saydı.
60'ıncı dakikada Göztepe golleri üçledi. Djalma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic'in şutunda savunmadan seken top filelere gitti: 3-0.
69'uncu dakikada Alioui'nin şutunda Lis'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.
86'ncı dakikada Adana Demirspor golü buldu. Ceza sahası dışında oluşan karambol sonucu Aymbetov topu önünde bulup şutunu çekti, kaleci Lis gole engel olamadı: 3-1.