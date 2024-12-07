Göztepe iç sahada seriye bağladı! Adana Demirspor'u da devirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yenerek iç sahada üst üste 6. galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi, puanını 24'e yükseltti. İç sahada 7. maçında toplamda ve art arda 6. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı. Kendi evinde 17 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 6 gol gördü