Göztepe Kasımpaşa maçına hazır

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.
İzmir temsilcisi, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek.
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