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Göztepe Kemal Ademi'nin peşinde

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçeli oyuncuların peşine düştü. Daha önce Zanka ve Sinan Gümüş'ü listesine ekleyen Göztepe, şimdi de Kemal Ademi için nabız yoklayacak.

Haber Merkezi DHA
Göztepe Kemal Ademinin peşinde
Fenerbahçeli futbolcular Tokyo Olimpiyatlarına giden sporculara başarılar diledi.

Süper Lig’de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş ile ilgilenen sarı-kırmızılıların, santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi.

  • Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor
SPOR
Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'de 15 oyuncuyla yollar ayrılıyor: İşte o isimler
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelen oyuncular kadar gönderilecek isimler de ön plana çıkıyor.
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İşte Vitor Pereira'nın kadro düşünmediği isimler...
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Zanka
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Mauricio Lemos
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Murat Sağlam
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Oğuz Kağan Güçtekin
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Miha Zajc
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İsmail Yüksek
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Muhammed Gümüşkaya
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Mame Thiam
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Diego Perotti
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Sinan Gümüş
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Barış Alıcı
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Nabil Dirar
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Kemal Ademi
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Barış Sungur
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Mbwana Samatta
Fenerbahçe'de 15 oyuncuyla yollar ayrılıyor: İşte o isimler
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de gidecek oyuncular belli olmaya başladı. İşte sarı-lacivertli takımda gönderilmesi muhtemel isimler...


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