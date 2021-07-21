Göztepe Kemal Ademi'nin peşinde

Süper Lig’de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.
Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş ile ilgilenen sarı-kırmızılıların, santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi.
Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.