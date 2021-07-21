Göztepe Kemal Ademi'nin peşinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçeli oyuncuların peşine düştü. Daha önce Zanka ve Sinan Gümüş'ü listesine ekleyen Göztepe, şimdi de Kemal Ademi için nabız yoklayacak.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2021, 13:34 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2021, 13:58 DHA