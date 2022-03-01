Spor Göztepe, Maestro ile bir türlü çıkışa geçemedi
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Göztepe, Maestro ile bir türlü çıkışa geçemedi

Süper Lig'de son olarak deplasmanda önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek 7 hafta sonra düşme potasına giren Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir türlü rahat nefes alamadı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe, Maestro ile bir türlü çıkışa geçemedi
Nestor El Maestro

Bu sezonun 4'üncü haftasında Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Sırp teknik adam, bir türlü sarı-kırmızılıları alt sıralardan çıkaramadı. Maestro yönetiminde 24 maça çıkan Göztepe, 9 galibiyet, 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti. Göztepe, 38 yaşındaki teknik adamla maç başına 1.04 puan ortalaması yakaladı.

Maestro, Göztepe'deki en iyi grafiğini ikinci yarının ilk 4 maçında sergiledi. Göztepe, bu periyotta Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak ateş hattından kurtuldu. Ancak Göztepe, bu müthiş serinin ardından yeniden hayal kırıklığı yaşadı. Lige verilen aranın ardından Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor maçlarından puan çıkaramayan İzmir ekibi taraftarını endişelendirdi.

Şu an 27 puanla 17'nci sıraya gerileyen Göztepe'nin kurtuluş bölgesiyle arasındaki puan farkı 2'ye çıktı. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe'de alınacak kötü bir sonucun ardından Maestro ile yol ayrımına gelinebileceği iddia edildi. Göztepeli taraftarlar da son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Sırp teknik adama sert eleştirilerde bulundu.

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