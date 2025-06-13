2014 yılında Akşemsettin Parsellerspor'un genç futbolcusu olan Kurtulan, ilk kulübüne dönmeden önce 2015 yılında Göktürk Sarayspor'da bir süre görev yaptı. 2017'de Esenler Erokspor genç takımına katıldı.

2019'da Fenerbahçe'nin genç takımına katıldı. 17 Mayıs 2021'de Fenerbahçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ilk profesyonel maçına 21 Mayıs 2022'de Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçta çıktı ve oyuna yedek olarak girdi.

14 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe oyuncunun transferi için geri satın alma önceliği olması kaydıyla Adana Demirspor ile anlaştığını açıkladı. Oyuncu Adana Demirspor ile 3 senelik sözleşme imzaladı.[1] 2023 yılında Karacabeyspor'a kiralandı. Bu takımda 14 maçta 3 gol attı. 2023-24 sezonunda da Diyarbekirspor'a kiralandı. Bu takımda 29 maçta ilk 11 çıktı ve 8 gol attı. 2024-25 sezonu'nda Adana Demirspor kadrosunda yer alsa da sezonun ilk haftalarında kadroya giremedi.