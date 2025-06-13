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Göztepe transferi duyurdu: 23'lük savunmacı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Göztepe transferi duyurdu: 23'lük savunmacı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

23:2613/06/2025, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Göztepe Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı
Göztepe Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. İşte Arda Okan Kurtulan'ın kariyeri ve biyografisi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Arda Okan Kurtulan, son olarak Adana Demirspor forması giydi.


ARDA OKAN KURTALAN KİMDİR?

Arda Okan Kurtulan 19 Kasım 2002 İstanbul doğumlu ortasaha mevkiinde oynayan Arnavut asıllı Türk futbolcudur. Ayrıca Kuzey Makedonya vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Kulüp kariyeri

2014 yılında Akşemsettin Parsellerspor'un genç futbolcusu olan Kurtulan, ilk kulübüne dönmeden önce 2015 yılında Göktürk Sarayspor'da bir süre görev yaptı. 2017'de Esenler Erokspor genç takımına katıldı.

Fenerbahçe

2019'da Fenerbahçe'nin genç takımına katıldı. 17 Mayıs 2021'de Fenerbahçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ilk profesyonel maçına 21 Mayıs 2022'de Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçta çıktı ve oyuna yedek olarak girdi.

Adana Demirspor

14 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe oyuncunun transferi için geri satın alma önceliği olması kaydıyla Adana Demirspor ile anlaştığını açıkladı. Oyuncu Adana Demirspor ile 3 senelik sözleşme imzaladı.[1] 2023 yılında Karacabeyspor'a kiralandı. Bu takımda 14 maçta 3 gol attı. 2023-24 sezonunda da Diyarbekirspor'a kiralandı. Bu takımda 29 maçta ilk 11 çıktı ve 8 gol attı. 2024-25 sezonu'nda Adana Demirspor kadrosunda yer alsa da sezonun ilk haftalarında kadroya giremedi.

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