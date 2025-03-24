Göztepe zorlu virajda! Fikstürü dikkat çekti

Sarı-kırmızılılar 29'uncu hafta maçında cumartesi günü önce Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım da Avrupa kupalarına katılma yolunda son derece önemli bir maç oynayacak. Göztepe zorlu Trabzon deplasmanının ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Beşiktaş'ın konuğu olacak. 3 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanan turu geçip kupa yolunda adını son 4 takım arasına yarı finale yazdıracak.





Rövanşı olmayan Beşiktaş karşılaşmasında da sahaya mutlak galibiyet için çıkacak Göztepe, Avrupa için kupada da adeta kader karşılaşması oynayacak. Önce Trabzonspor ardından Beşiktaş deplasmanlarında iyi sonuçlar almayı hedefleyen Göz-Göz'de özellikle Trabzon deplasmanı öncesi önemli eksikler bulunuyor.





Sakatlıkları süren sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet ve stoper Koray Gürter'den yararlanamayacak sarı-kırmızılılarda 3 oyuncu da cezalı. Önceki hafta Eyüpspor maçında 4'üncü sarı kartlarını gören sol bek İsmail Köybaşı ve savunma oyuncuları Miroshi ve Nielsen cumartesi günü sahada olmayacak.







