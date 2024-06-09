Göztepe'de hedef Ali Sowe

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, geçen sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi. Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe'nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı.

Sarı-lacivertlilere 2 sezon önce Rusya'nın Rostov takımından kiralanan Sowe, toplamda Süper Lig'de 22 gol attı. Kariyerinde İtalya'da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk'ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan'da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı'nda forma giydi.