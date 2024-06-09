|
Spor

Göztepe'de hedef Ali Sowe

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, geçen sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi.

14:36 - 9/06/2024 Pazar
DHA
Ali Sowe, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçirdi.
Ali Sowe, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, geçen sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi. Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe'nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı.


Sarı-lacivertlilere 2 sezon önce Rusya'nın Rostov takımından kiralanan Sowe, toplamda Süper Lig'de 22 gol attı. Kariyerinde İtalya'da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk'ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan'da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı'nda forma giydi.

#Göztepe
#Ali Sowe
#Transfer
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Kredi Kooperatif Market'te bayram indirimleri başladı! Kolonya, et, tavuk, peynir, bayram çikolatası... 9-23 Haziran aktüel katalog