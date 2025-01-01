Göztepe’de Yalçın Kayan Eyüpspor yolunda: Anlaşma sağlandı

Göztepe’de Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalmıştı.





Anlaşma sağlandı

Gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyemedi. 13 Ocak’ta başlayacak transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan’ın, Eyüpspor’la masaya oturduğu ifade edildi. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



