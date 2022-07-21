Spor Grillitschin Türk berberinden Galatasaray itirafı
TRANSFER

Grillitsch'in Türk berberinden Galatasaray itirafı

Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch'in berberi Ümit Çanta, yıldız ismin transfer durumu hakkında konuştu. Çanta, "Galatasaray ile görüştüğünü kendisi söyledi. Net bir durum olmadığını da bastıra bastıra ifade etti" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Grillitschin Türk berberinden Galatasaray itirafı
Bonservisi elinde olan oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Viyana'da yaşayan Türk berber Ümit Çanta, müşterisi olan Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İspanya ve İtalya hayali vardı"

Ajansspor'a konuşan Ümit Çanta, yıldız futbolcunun 6-7 yıldır berberliğini yaptığını belirterek, "Grillitsch çok iyi bir insan. Çok profesyonel bir futbolcu. Futbol hayatının dışında çok sakin ve mütevazı bir hayat sürüyor. Fazla göz önünde bulunmayan bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde oynadığı takıma kesinlikle katkı sağlar. Ayakları çok iyi bir futbolcu. 6-7 yıl önceki hayalleri benim bildiğim kadarıyla ya İspanya ya da İtalya'da büyük bir takımda oynamaktı. 6 sene önce neyse hala aynı insan" dedi.

"Galatasaray ile görüştüğünü söyledi"

Grillitsch'in Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili soruya cevap veren Çanta, "Transfer topuna çok girmek istemem. Tabii ki Galatasaray'da oynamak ister ama ben zor görüyorum yalan yok. Galatasaray ile görüştüğü doğru kendisi de söyledi bunu. Ama net bir durum olmadığını bastıra bastıra söyledi" şeklinde konuştu.

Ümit Çanta, Avusturya kampında Galatasaraylı birçok futbolcuyu tıraş etti.
Ümit Çanta, Avusturya kampında Galatasaraylı birçok futbolcuyu tıraş etti.

Galatasaray Leo Dubois'i KAP'a bildirdi
SPOR
Galatasaray Leo Dubois'i KAP'a bildirdi
Fidanlar kurudu

Fidanlar kurudu

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.
10 bin dolar değerinde

10 bin dolar değerinde

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.
57nci ATAK envanterde: Bir ilk daha gerçekleşti

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

İlçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.