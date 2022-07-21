Grillitsch'in Türk berberinden Galatasaray itirafı

Viyana'da yaşayan Türk berber Ümit Çanta, müşterisi olan Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İspanya ve İtalya hayali vardı"

Ajansspor'a konuşan Ümit Çanta, yıldız futbolcunun 6-7 yıldır berberliğini yaptığını belirterek, "Grillitsch çok iyi bir insan. Çok profesyonel bir futbolcu. Futbol hayatının dışında çok sakin ve mütevazı bir hayat sürüyor. Fazla göz önünde bulunmayan bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde oynadığı takıma kesinlikle katkı sağlar. Ayakları çok iyi bir futbolcu. 6-7 yıl önceki hayalleri benim bildiğim kadarıyla ya İspanya ya da İtalya'da büyük bir takımda oynamaktı. 6 sene önce neyse hala aynı insan" dedi.

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"Galatasaray ile görüştüğünü söyledi"

Grillitsch'in Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili soruya cevap veren Çanta, "Transfer topuna çok girmek istemem. Tabii ki Galatasaray'da oynamak ister ama ben zor görüyorum yalan yok. Galatasaray ile görüştüğü doğru kendisi de söyledi bunu. Ama net bir durum olmadığını bastıra bastıra söyledi" şeklinde konuştu.

Ümit Çanta, Avusturya kampında Galatasaraylı birçok futbolcuyu tıraş etti.