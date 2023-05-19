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Spor

Guardiola'dan Kevin de Bruyne açıklaması: Bu ilk kez yaşanmıyor

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Real Madrid ile oynanan rövanş maçında Kevin de Bruyne'nin kendisine bağırması hakkında konuştu.

22:31 . 19/05/2023 vendredi
Yeni Şafak
Pep Guardiola ile Kevin de Bruyne Real Madrid maçında tartışmışlardı

Pep Guardiola ile Kevin de Bruyne Real Madrid maçında tartışmışlardı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City yarı final rövanş maçında Real Madrid'i 4-0 yenerek finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile finalde eşleşti.


Maçın oynandığı esnada Kevin De Bruyne ve Pep Guardiola arasında yaşananlar gündem oldu. Bir pozisyonun ardından Belçikalı oyuncu Guardiola'ya sinirlenerek bağırdı.


Katalan menajer, Premier Lig'de Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın karşısında geçti ve soruları yanıtladı. Kevin De Bruyne ile yaşadıkları hakkında konuşan Guardiola, "Kevin'in verdiği reaksiyonu seviyorum. Biz birbirimize bağırıyoruz. Bunu sevdim. Bazen daha da sert oluyor, bu enerjiyi seviyorum. Bu ilk kez yaşanmıyor, bir de antrenmanda görseniz. Antrenmanda da bana bağırıyor. Buna ihtiyacımız var" dedi.




#Pep Guardiola
#Kevin De Bruyne
#Manchester City
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