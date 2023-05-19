Guardiola'dan Kevin de Bruyne açıklaması: Bu ilk kez yaşanmıyor

Katalan menajer, Premier Lig'de Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın karşısında geçti ve soruları yanıtladı. Kevin De Bruyne ile yaşadıkları hakkında konuşan Guardiola, "Kevin'in verdiği reaksiyonu seviyorum. Biz birbirimize bağırıyoruz. Bunu sevdim. Bazen daha da sert oluyor, bu enerjiyi seviyorum. Bu ilk kez yaşanmıyor, bir de antrenmanda görseniz. Antrenmanda da bana bağırıyor. Buna ihtiyacımız var" dedi.