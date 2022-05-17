Gueye'den LGBT resti: O formayı giymem

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Geirman’da (PSG), LGBT tasarımlı formalar kriz çıkardı. Takımın Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye formayı giymek istemedi. Yıldız futbolcu, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçı kafilesine alındı ancak kadroya dahil edilmedi.

Formayı görünce öfkelendi

PSG, rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi olurken, maça iki takım da Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için özel hazırlanan gökkuşağı renkli numaraların olduğu formayla çıktı. Montpellier maçı öncesi LGBT tasarımlı formayı görünce öfkelenen 32 yaşındaki Senegalli futbolcu, formayı giymeyi reddetti. Yıldız orta saha oyuncusu, takımıyla birlikte maça seyahat etti ancak kadroda yer almadı. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Senegalli futbolcunun kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı. Gueye, geçen sezon aynı haftada maç kadrosuna girmemeyi tercih etmişti.

REKLAM

Hafta sonu Fransa Ligue 1’in tüm maçlarında, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için futbolcuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında gökkuşağı renkli bayraklar yer aldı.



