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Spor

Hadergjonaj Alanyaspor'da

Corendon Alanyaspor, Kosovalı defans oyuncusu Florent Hadergjonaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

09:00 . 8/08/2023 Salı
IHA
Hadergjonaj, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 112 maçta 7 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Hadergjonaj, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 112 maçta 7 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Hadergjonaj'ı renklerine bağladı.


Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kasımpaşa’da oynarken bize zorluklar yaşatmıştı. Umarım bizde de aynı başarıyı gösterir. Kendisi kişilik ve karakter olarak takdir ettiğimiz bir futbolcu. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.


"Başarılı olmaya geldim"

Florent Hadergjonaj ise, "Güzel sözleri için başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendimi şu anda bile çok rahat hissetmeye başladım. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Alanyaspor’u zaten takip ediyordum. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu ve bu sezon çok iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Buraya başarılı olmaya geldim. Taraftarlarımızı da mutlu etmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu olacak" diye konuştu.






#Florent Hadergjonaj
#Kasımpaşa
#Alanyaspor
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