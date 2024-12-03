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Haftanın oyuncusu Alperen Şengün

Haftanın oyuncusu Alperen Şengün

10:063/12/2024, Salı
AA
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Alperen, bu sezon performansıyla NBA'e damga vuruyor.
Alperen, bu sezon performansıyla NBA'e damga vuruyor.

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.


Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.


Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.


Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.


Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.








#NBA
#Alperen Şengün
#Batı Konferansı

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