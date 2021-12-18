Spor Hakan Çalhanoğlu resital sundu, Inter farka koştu
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Hakan Çalhanoğlu resital sundu, Inter farka koştu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Salernitana'yı deplasmanda 5-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleyi 2 asistle tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlu resital sundu, Inter farka koştu
Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının gol sevinci

Salerno'daki Arechi Stadı’nda lider Inter, lig sonuncusu Salernitana'ya konuk oldu.

Salernitana'yı 5-0 yenen Inter'e galibiyete getiren golleri, 11. dakikada Ivan Perisic, 33. dakikada Denzel Dumfries, 52. dakikada Alexis Sanchez, 77. dakikada Lautaro Martinez ve 87. dakikada Roberto Gagliardini attı.

Inter kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi ve iki golün asistini yaptı.

Bu sonuçla Inter, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti. Liderliğini sürdüren mavi-siyahlı takım, maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan’la arasındaki puan farkını da 4'e çıkarttı.

Ligde 8 puanla son sırada bulunan Salernitana, bu sezonki 14. yenilgisini aldı.
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