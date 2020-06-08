BUNDESLİGA

Hakan Çalhanoğu'nun kuzeninden sürpriz transfer

Hoffenheim'ın alt yaş kategorilerinden forma giyen Türk futbolcu Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerim Çalhanoğlu, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Kerim Çalhanoğlu, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen genç futbolcu Kerim Çalhanoğlu, transfer kararını Schalke 04'ten yana kullandı. Aynı zamanda Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 17 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Orta sahanın solunda görev yapan Kerim Çalhanoğlu, 10 numara ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kerim, Hoffenheim U19 takımında çıktığı 23 maçta 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Kerim Çalhanoğlu Alman Milli U16, U17 ve U18 takımlarında oynadı.
Kerim Çalhanoğlu Alman Milli U16, U17 ve U18 takımlarında oynadı.

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