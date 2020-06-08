Hakan Çalhanoğu'nun kuzeninden sürpriz transfer

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen genç futbolcu Kerim Çalhanoğlu, transfer kararını Schalke 04'ten yana kullandı. Aynı zamanda Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 17 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Orta sahanın solunda görev yapan Kerim Çalhanoğlu, 10 numara ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kerim, Hoffenheim U19 takımında çıktığı 23 maçta 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.