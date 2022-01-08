Hakan Keleş açıkladı: Okan Kocuk Galatasaray'a mı dönüyor?

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, alınan 3 puanın kendilerine büyük bir katkı yaptığını söyledi. Ayrıca takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Okan Kocuk'un, Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında da konuşan Keleş, böyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

"Bizde kalacak"

Hakan Keleş, "Okan’dan çok memnunum, bugün de gol yemedi. Formasının hakkını verdi, elinden geleni yaptı. Okan Kocuk, bizde kalacak. Galatasaray da öyle bir girişimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.

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