Spor Hakan Keleş açıkladı Okan Kocuk Galatasaraya mı dönüyor?
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Hakan Keleş açıkladı: Okan Kocuk Galatasaray'a mı dönüyor?

Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Okan Kocuk'un, Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Keleş açıkladı: ​Okan Kocuk Galatasaraya mı dönüyor?
Okan Kocuk, Galatasaray'dan GZT Giresunspor'a kiralanmıştı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, alınan 3 puanın kendilerine büyük bir katkı yaptığını söyledi. Ayrıca takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Okan Kocuk'un, Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında da konuşan Keleş, böyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

  • "Bizde kalacak"
  • Hakan Keleş, "Okan’dan çok memnunum, bugün de gol yemedi. Formasının hakkını verdi, elinden geleni yaptı. Okan Kocuk, bizde kalacak. Galatasaray da öyle bir girişimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.

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