Hakan Keleş açıkladı: Okan Kocuk Galatasaray'a mı dönüyor?

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, alınan 3 puanın kendilerine büyük bir katkı yaptığını söyledi. Ayrıca takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Okan Kocuk'un, Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında da konuşan Keleş, böyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
- "Bizde kalacak"
- Hakan Keleş, "Okan’dan çok memnunum, bugün de gol yemedi. Formasının hakkını verdi, elinden geleni yaptı. Okan Kocuk, bizde kalacak. Galatasaray da öyle bir girişimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.