Hakaretin cezası belli oldu: 2 maç men verildi

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a men cezası verildi. FA'den yapılan açıklamada, 2-2'lik beraberlikle biten Everton maçının ardından kırmızı kart gören Slot'un hakemlere karşı uygunsuz hareketleri ve hakareti nedeniyle iki maç men ve 70 bin sterlin para cezası aldığı belirtildi.