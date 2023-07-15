Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Milli futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu yazılan ve Beşiktaş'la görüşmelerde sona geldiği söylenen Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray transfer etti.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki milli futbolcu resmi imza ve sağlık kontrolü için kısa süre içinde Hollanda’dan İstanbul’a gelecek.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.
Galatasaray'ın transferi kısa zaman içinde açıklaması bekleniyor.