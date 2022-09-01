Spor Halil Dervişoğlunun yeni takımı resmen açıklandı
TRANSFER

Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Son olarak Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

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Haber Merkezi DHA
Halil Dervişoğlu hangi takıma transfer oldu?
Halil Dervişoğlu, A Milli Takım formasıyla 13 maça çıktı ve 6 gol attı.

Burnley FC, Brentford'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Championship'te ter dökecek.

Halil: "Büyük bir kulübe geldim"


Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Halil, Burnley'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burası büyük bir kulüp ve herkes beni çok sıcak karşıladı. Teknik direktörümüzle konuştum ve bana buradaki projeden bahsetti. Bu projenin bir parçası olacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kompany: Doğuştan yetenekli

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise sözlerine Brentford'a teşekkür ederek başladı. Kompany, Halil Dervişoğlu'nun gol atma içgüdüsü olan ve takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir milli futbolcu olduğunu söyledi.

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