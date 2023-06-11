|
Spor

Halil Dervişoğlu'na yeşil ışık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli golcü Halil Dervişoğlu'nun transferine onay verdi.

11:02 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Beşiktaş, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan 23 yaşındaki golcü de İstanbul'a dönmeye sıcak bakıyor.


Bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'da bulunan milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Burnley'de kiralık oynadı. Halil'in, İngiliz ekibi ile 2024e kadar sözleşmesi bulunuyor.


23 yaşındaki oyuncu, Burnley'de 152 dakika şans bulurken 11 maçta 1 gole imza attı.


Teknik direktör Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu'nun Aboubakar'a iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.







#Halil Dervişoğlu
#Beşiktaş
#Şenol Güneş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem bölgesinde telafi eğitim tarihleri belli oldu