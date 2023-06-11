Halil Dervişoğlu'na yeşil ışık

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro
Beşiktaş, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan 23 yaşındaki golcü de İstanbul'a dönmeye sıcak bakıyor.
Bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'da bulunan milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Burnley'de kiralık oynadı. Halil'in, İngiliz ekibi ile 2024e kadar sözleşmesi bulunuyor.
23 yaşındaki oyuncu, Burnley'de 152 dakika şans bulurken 11 maçta 1 gole imza attı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu'nun Aboubakar'a iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.