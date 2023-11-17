Hasan Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek

Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık'ta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hasan Arat, düzenlediği Beşiktaşlıların Yolu lansmanında konuştu.





Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın açıklamaları:

'Beşiktaşlılar unutmayacak'

"Kulübe resmi başvuru yaptığımız halde genel kurul üyelerinin bilgileri bize verilmedi. Üyelerimize çağrı yapıyorum, web sitemiz üzerinden iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sn. İkinci Başkan çıkıp 'Fulya'yı unutun' dedi. Biz Fulya'yı unutmayacağız, Beşiktaşlılar unutmayacak"





'Hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak'

"Bu yol Beşiktaşlıların yolu. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek! 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak. Beşiktaşlının oyunu kimse pazarlayamaz. Sendikaları, başka kulüp üyelerini üye yaparak Beşiktaş'ta seçim kazandılar. Gelin, kulübe sahip çıkın. Oyunuzu kullanın. Beşiktaşlılara kimse plazalardan kime oy vereceğini dikta edemez. Beşiktaşlılar bağımsızdır"





'Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yolu'

"Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey'lerden, Baba Hakkı'lardan, terörün eline geçmesin diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba'lardan emanet. Beşiktaş'ı Türkiye'nin ve Dünya'nın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur"

'7/24 açık, dijital bir BJK TV kuracağız'

"Beşiktaş'ın kurumsal medyasını, kulübün iletişim merkezine alacağız. 7/24 açık, dijital bir BJK TV kuracağız. Beşiktaş Medya'nın orijinal yapımlarını dünyaya satarak yeni bir gelir modeli yaratacağız"





Atiba'ya veda

"Atiba buradaymış. 3 Aralık'tan sonra ona da güzel bir veda yapacağız, merak etmeyin"





'Kapasite yüzde 80 artacak'

"Kale arkası tribününü UEFA normlarında değiştireceğiz ve kapasitesini yüzde 80 artıracağız"





'Scout sistemimiz olacak'

"Bizim artık 14 yaşındaki oyuncumuzu alamayacaklar. Beşiktaş'ı borca sokarak yapmayacağız. Kendi Scout sistemimiz olacak. Futbol okulları kurup her yıl turnuva yapacağız aralarından oyuncu seçeceğiz"





'Yerine 44 oyuncu aldı'

"Necip Uysal 2004 yılında özkaynak sporcusu oldu. 2009'dan bu yana Beşiktaş Necip'in yerine 44 oyuncu aldı. Bu oyuncuların toplam maliyeti 44 milyon euro"





'Menajerlere teslim etmeyeceğiz'

"Rıdvan Yılmaz, Emirhan ve Serdar Saatçi 10 milyon Euro'ya transfer oldu. Bugün Braga'da Serdar'ın piyasa değeri 40 milyon Euro oldu. 3 evladımız gitti. Onların yerine o paraya gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Biz bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz"





'EuroLeague'e yürüyeceğiz'

"43 bin 491 metre karelik alana çok amaçlı Spor Kompleksi yapacağız. Altyapının bir kısmı burada olacak. 9 bin kişilik salon yapacağız. Bu salonla EuroLeague'e yürüyeceğiz"





'Bu proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek'

"Beşiktaş kendi taraftarına dijital çözümler sunmuyor. Yıllık aidatları bile tahsil edemiyor. Beşiktaş App projesini hayata geçirerek gelir getirici yeni bir ekosistem yaratacağız. Yeni doğan bebeğimize doğduğu anda Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüdüğü zaman kulübümüze üye olabilecek. Beşiktaş App Beşiktaşlılara finansal kolaylıklar sağlayacak. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Özel bir şirketle prensip anlaşmasına vardık. Kazanılan puanlar Beşiktaş Token'a dönüşecek. Bu proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek. Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda kapatacağız"



















