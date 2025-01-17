Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un golünü 28. dakikada Cumali Sertel kaydetti. Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Hatayspor-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor'un golünü 28. dakikada Cumali Sertel kaydetti. Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e, Hatayspor ise 10'a yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.
Hatayspor-Galatasaray maç özeti
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Görkem Sağlam’ın sol taraftan ortasında Calvo’nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top Muslera’da kaldı.
53. dakikada Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, Cemali Sertel’in müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.
56. dakikada penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
57. dakikada Dries Mertens’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
65. dakikada Yunus Akgün’ün sol kanattan ortasında Victor Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi.
90+3. dakikada Massanga Matondo’nun Kerem Demirbay’dan kazandığı topla başlayan Hatayspor atağında, Boutobba’nın vuruşunda Jakobs’a çarpan meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor-Galatasaray maç özeti
Karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonundan Jan Boterberg VAR koltuğunda oturdu.. Cihan Aydın'ın düdük çaldığı mücadelede AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yaptı.