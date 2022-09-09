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Hatayspor'da ayrılık: Mobbing uygulandığını ileri sürdü

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sezon başında futbol danışmanlığı görevine getirilen Dr. Hasan Anıl Eken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Hataysporun Futbol Danışmanı Dr. Hasan Anıl Eken görevinden ayrıldı
Dr. Hasan Anıl Eken & Doç. Dr. Lütfü Savaş

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sezon başında futbol danışmanlığı görevine getirilen Dr. Hasan Anıl Eken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Hasan Anıl Eken, sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımında, "Maalesef Hatayspor ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Öncelikle bana kariyerimde ki ilk kulüp olan Hatayspor’da şans veren çok değerli büyüğüm sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkürlerimi sunmak isterim. Henüz başlayamadan, deplasmanlara kilometrelerce yol yaparak desteğini gösteren fedakar ve bir o kadar da muhteşem taraftarımıza kendimi kanıtlayamadan ayrılmak beni çok üzdü. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben bir çok projeyle gelmiştim. Projeleri bırakın bir genç futbolcunun transferi hariç, transferde bile söz hakkına sahip olamadan görevime veda etmek zorunda kaldım. Bana verilen sözler yönetimimiz tarafından maalesef yerine getirilmedi, yardımcı olunmadı. Önce, ailem ile ikamet edeceğim yer elimden alındı. Sonrasında, kontratım 3 yıldan 1 yıla düşürüldü. Fesih belgesi imzalatıldı. Bugünün zemini hazırlanmıştı. Sportif Direktör getirilmeyecekti ve bana henüz görev verilmeden getirildi. En son arabam elimden alındı ve Hatay’a, stadımıza, sizlerin huzuruna gelişim engellendi. “Mobbing” uygulandı. Dünya çapında ki bağlantılarımı kullanarak bir çok önemli ismi çok cüzi rakamlara ikna etmeme rağmen “ayakları iyi değil” diyerek reddettiler. Raporumu sunmak için randevu bile alamıyordum. Bugün gelinen noktada ne kadar haklı olduğumu maalesef görüyorum. Keşke beni sahada görebilseydiniz. Futbolda ki onuncu sezonuma giriyorum. Yıllardır yurtdışında ülkemizi elimden geldiğince iyi temsil etmeye gayret ettim. Vatanımda çalışıp hizmet etmek istemiştim sadece. Herkesin canı sağolsun. Kulübümüzün geleceğini aydınlık görmesemde, dualarım sizinle ve Hatayspor’la olacak her zaman. Bundan sonra bir Hatayspor taraftarıyım. Ülkemizde, parayı değil, futbolu sevince bu son kaçınılmaz oluyormuş. Kariyerime muhtemelen İspanya’da devam edeceğim. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.

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