Spor ÖZET | Galatasaray-Villarreal 3-4
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ÖZET | Galatasaray-Villarreal: 3-4

Galatasaray, hazırlık maçında Nef Stadyumu’nda Villarreal’i konuk etti. Mücadele Villarreal’in 4-3’lük üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray-Villarreal maçının özetine ve gollerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Hazırlık maçı özet izle: Galatasaray-Villarreal maç özeti ve golleri izle
Galatasaray'ın gençleri Villarreal maçında tam not aldı.

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Kulüpler Birliği ve La Liga tarafından İstanbul’da düzenlenen Dostluk Turnuvası’nda Galatasaray ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümüne Galatasaray etkili başlamasına rağmen Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Rascual’ın ayağından bulduğu gollerle Villarreal ilk yarıyı 4-1 önde bitirdi. Galatasaray’ın ilk yarıdaki tek golünü ise Gomis kaydetti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 58. dakikada Abdülkerim’in kafa golü ve 90+3’te Baran Demiroğlu’nun penaltıdan bulduğu golle skoru 4-3’e getirdi. Mücadelede başka gol olmazken, İspanyol ekibi sahadan 4-3 galip ayrıldı.

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