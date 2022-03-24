Hector Bellerin: Konu Filistin olunca herkes sustu

Bonservisi Arsenal'de bulunan ve kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Hector Bellerin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yemen, Irak ve Filistin'de yaşananların görmezden gelindiğini hatırlatan 27 yaşındaki futbolcu, Batı dünyasının ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi.
İspanyol basınına konuşan Bellerin, şu ifadeleri kullandı:
- "Başka ülkelerde çıkan çatışmalara susup sadece Ukrayna konusunda bu pozisyonu almak ırkçılıktır. Bunların aynısı Yemen'de, Irak'ta, Filistin'de de yaşandı. Herkes sustu. Rusya'nın yaptığını diğer ülkeler de yaptı ama hiçbiri Dünya Kupası'ndan çıkarılmadı!"