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Hector Bellerin: Konu Filistin olunca herkes sustu

Real Betis'te oynayan İspanyol futbolcu Hector Bellerin, Batı'nın ikiyüzlü tutumuna tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, "Başka ülkelerde çıkan çatışmalara susup sadece Ukrayna konusunda bu pozisyonu almak ırkçılıktır. Bunların aynısı Yemen Irak ve Filistin'de de yaşandı ama herkes sustu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hector Bellerin: Konu Filistin olunca herkes sustu
Real Betis formasıyla 27 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.

Bonservisi Arsenal'de bulunan ve kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Hector Bellerin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen, Irak ve Filistin'de yaşananların görmezden gelindiğini hatırlatan 27 yaşındaki futbolcu, Batı dünyasının ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi.

İspanyol basınına konuşan Bellerin, şu ifadeleri kullandı:

  • "Başka ülkelerde çıkan çatışmalara susup sadece Ukrayna konusunda bu pozisyonu almak ırkçılıktır. Bunların aynısı Yemen'de, Irak'ta, Filistin'de de yaşandı. Herkes sustu. Rusya'nın yaptığını diğer ülkeler de yaptı ama hiçbiri Dünya Kupası'ndan çıkarılmadı!"

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