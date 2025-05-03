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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu

17:403/05/2025, Cumartesi
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibi Ortahisar Belediyesi'ni 30-25 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.


Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi Ortahisar Belediyesi'ni 30-25 yenen Bursa BŞB kupayı müzesine götürdü.


Bursa temsilcisi maçın ilk devresini de 19-11 galip bitirdi. Maçı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi oyuncuları ve teknik ekibi karşılaşma sonunda kupa sevincini doyasıya yaşadı.




#Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
#Bursa Büyükşehir Belediyespor
#Ortahisar Belediyesi
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