Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Hentbolda final serisi başlıyor

Hentbolda final serisi başlıyor

17:0512/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yalıkavak ile Adasokağı karşı karşıya gelecek.
Yalıkavak ile Adasokağı karşı karşıya gelecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı final serisi heyecanı yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasındaki final serisinin ilk maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.


Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde üç galibiyet alan takım, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.


Maçların programı şu şekilde

Yarın

18.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı


16 Mayıs Cuma

19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı


18 Mayıs Pazar

13.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak


20 Mayıs Salı: (Gerekirse)

19.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak


22 Mayıs Perşembe: (Gerekirse)

19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı





#Hentbol Kadınlar Süper Lig
#Türkiye Hentbol Federasyonu
#Yalıkavak
#Adasokağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?