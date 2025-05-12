Hentbolda final serisi başlıyor

Kadınlar Süper Ligi'nde Final Serisi başlıyor! 🔥



Armada Praxis Yalıkavak mı yoksa Adasokağı mı?



Kim şampiyon olacak? Toplamda beş maçlık muhteşem heyecan TRT Spor Yıldız ekranlarında şampiyon belirleniyor! 🏆 pic.twitter.com/Unob6vyjXg