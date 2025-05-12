Hentbolda final serisi başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı final serisi heyecanı yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasındaki final serisinin ilk maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde üç galibiyet alan takım, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
18.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
13.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak
19.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak
19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı