Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Hentbolda kupalar sahibini buluyor: Heyecan İzmir'de başlayacak

Hentbolda kupalar sahibini buluyor: Heyecan İzmir'de başlayacak

13:4429/04/2025, Tuesday
DHA
Sonraki haber
Kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belli olacak.
Kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belli olacak.

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final karşılaşmaları İzmir'de 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final karşılaşmaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.


Celal Atik Spor Salonu ile Buca Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak maçları sporseverler ücretsiz takip edebilecek. Yarın başlayacak kupa maratonunda yarı final maçları 1 Mayıs Perşembe, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.


Turnuvanın son iki günü Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak ve her iki kupanın sahibi belli olacak.


Organizasyonda yarın ilk gün kadınlarda Celal Atik Spor Salonu'nda saat 12.00'de Yenimahalle Belediye-İzmir Büyükşehir Belediye, 16.00'da Görele Belediyesi-Ortahisar Belediyesi, Serdar Yereli Spor Salonu'nda 12.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi-Üsküdar Belediyesi, 16.00'da Yalıkavakspor-Adasokağı SK maçları oynanacak. Erkeklerde ise yarın Celal Atik Spor Salonu'nda saat 14.00'te Spor Toto-Depsaş Enerji, 18.00'de Beykoz Belediye-İzmir Büyükşehir Belediye, Serdar Yereli Spor Salonu'nda da 14.00'te Nilüfer Belediye-Köyceğiz Belediyesi, 18.00'de Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyesi maçları yapılacak.




#Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası
#Hentbol
#Hentbol Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlenecek çiftlere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman başlayacak? İşte evleneceklere indirim kampanyası uygulayacak markalar