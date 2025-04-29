Hentbolda kupalar sahibini buluyor: Heyecan İzmir'de başlayacak

Celal Atik Spor Salonu ile Buca Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak maçları sporseverler ücretsiz takip edebilecek. Yarın başlayacak kupa maratonunda yarı final maçları 1 Mayıs Perşembe, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Turnuvanın son iki günü Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak ve her iki kupanın sahibi belli olacak.