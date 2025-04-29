Hentbolda kupalar sahibini buluyor: Heyecan İzmir'de başlayacak

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final karşılaşmaları İzmir'de 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final karşılaşmaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.
Celal Atik Spor Salonu ile Buca Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak maçları sporseverler ücretsiz takip edebilecek. Yarın başlayacak kupa maratonunda yarı final maçları 1 Mayıs Perşembe, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Turnuvanın son iki günü Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak ve her iki kupanın sahibi belli olacak.
Organizasyonda yarın ilk gün kadınlarda Celal Atik Spor Salonu'nda saat 12.00'de Yenimahalle Belediye-İzmir Büyükşehir Belediye, 16.00'da Görele Belediyesi-Ortahisar Belediyesi, Serdar Yereli Spor Salonu'nda 12.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi-Üsküdar Belediyesi, 16.00'da Yalıkavakspor-Adasokağı SK maçları oynanacak. Erkeklerde ise yarın Celal Atik Spor Salonu'nda saat 14.00'te Spor Toto-Depsaş Enerji, 18.00'de Beykoz Belediye-İzmir Büyükşehir Belediye, Serdar Yereli Spor Salonu'nda da 14.00'te Nilüfer Belediye-Köyceğiz Belediyesi, 18.00'de Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyesi maçları yapılacak.