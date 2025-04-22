A Milli Hentbol Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Almanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, 7. Grup'taki 5. maçını 7 Mayıs Çarşamba günü Avusturya ile Sivas’ta yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü Almanya'ya konuk olacak. Müsabaka, Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.
Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milliler, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başlayacak.
Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar: