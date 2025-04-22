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A Milli Hentbol Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Hentbol Takımımızın kadrosu açıklandı

17:2822/04/2025, Salı
AA
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Milliler gruptaki son iki maçına çıkıyor.
Milliler gruptaki son iki maçına çıkıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Almanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, 7. Grup'taki 5. maçını 7 Mayıs Çarşamba günü Avusturya ile Sivas’ta yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü Almanya'ya konuk olacak. Müsabaka, Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.


Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milliler, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başlayacak.


Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:


Kaleci:
Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)
Sol kanat:
Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)
Sol oyun kurucu:
Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)
Orta oyun kurucu:
Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)
Sağ oyun kurucu:
Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun, Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto)
Sağ kanat:
Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş, Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)
Pivot:
İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)



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