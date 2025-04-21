Ortahisar Belediyespor 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 mağlup etti ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde bitirdi.
İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.