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Ortahisar Belediyespor 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı

Ortahisar Belediyespor 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı

18:3521/04/2025, Pazartesi
AA
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Ortahisar'ın galibiyet sevinci.
Ortahisar'ın galibiyet sevinci.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 mağlup etti ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yendi.


Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde bitirdi.


İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.




#Hentbol Kadınlar Süper Lig
#Ortahisar Belediyespor
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