Beşiktaş Hentbol Erkekler Süper Lig'de finale yükseldi

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Beşiktaş konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-34 yenerek finale yükseldi.
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-34 yenerek finale yükseldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 üstün geçen siyah-beyazlılar, parkeden 35-34 galip ayrıldı.
İlk maçı da 29-26 üstün geçen siyah-beyazlılar takım, seride 2-0 üstünlük yakalayarak finalde Nilüfer Belediyespor'un rakibi oldu.