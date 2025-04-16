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Beşiktaş Hentbol Erkekler Süper Lig'de finale yükseldi

Beşiktaş Hentbol Erkekler Süper Lig'de finale yükseldi

21:2716/04/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş'ın final sevinci.
Beşiktaş'ın final sevinci.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Beşiktaş konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-34 yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-34 yenerek finale yükseldi.


Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 üstün geçen siyah-beyazlılar, parkeden 35-34 galip ayrıldı.


İlk maçı da 29-26 üstün geçen siyah-beyazlılar takım, seride 2-0 üstünlük yakalayarak finalde Nilüfer Belediyespor'un rakibi oldu.




#Hentbol Erkekler Süper Lig
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