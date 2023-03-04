Hakemin elinden defterini aldı, yırttı ve yerde ezdi.
Hırvatistan 1.Ligi NHL'de şampiyonluk yarışından uzak iki takımın mücadelesinde Istra, Rijeka'ya konuk oldu. Konuk ekip, 22. dakikada Niko Jankovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Istra'dan Frano Mlinar, 71. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçın son bölümünde ise garip bir olay yaşandı.
Istra'nın 33 yaşındaki golcüsü Ante Erceg, savunmaya pres yaparken rakibine kontrolsüz bir müdahale yaptı. 43. dakikadan sarı kartı bulunan Hırvat golcüye hakem Jakov Titlic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermek isterken Erceg, elinde kartları not ettiği defterini alıp yırttı ve yere atarak üstünü çiğnedi. Soyunma odasına giderken formasını çıkartıp yere atan 33 yaşındaki futbolcunun sinirli hali göze çarptı.
Bu olay ise Süper Lig'de 2015/16 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kartın yere düşmesi sonucu yerden alıp hakeme göstermesini hatırlattı.
Diğer taraftan Ante Erceg, 2015-16 sezonunun ikinci devresinde Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giymiş 16 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştır.
Özür diledi
Ante Erceg maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle tüm futbol camiasından, taraftarlardan ve tüm takım arkadaşlarımdan bugünkü maçın hakemine, kırmızı kartın ardından gösterdiği şiddetli tepkim için özür dilemek istiyorum. Oynama arzum eylemlerimi haklı çıkartmıyor, bu yüzden saygının her sporcunun en önemli özelliği olduğunu ve bugün benim bunda başarısız olduğumu vurgulamak isterim. Düşüncesiz tepkim için özür dilerim. Tüm futbol camiasının anlayışını umuyorum" ifadelerini kullandı.