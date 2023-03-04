Ante Erceg maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle tüm futbol camiasından, taraftarlardan ve tüm takım arkadaşlarımdan bugünkü maçın hakemine, kırmızı kartın ardından gösterdiği şiddetli tepkim için özür dilemek istiyorum. Oynama arzum eylemlerimi haklı çıkartmıyor, bu yüzden saygının her sporcunun en önemli özelliği olduğunu ve bugün benim bunda başarısız olduğumu vurgulamak isterim. Düşüncesiz tepkim için özür dilerim. Tüm futbol camiasının anlayışını umuyorum" ifadelerini kullandı.