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Hollanda'da şampiyon Ajax

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Emmen'i 4-0 mağlup eden Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi DHA
Hollandada şampiyon Ajax
Ajax, 35. şampiyonluğunu elde etti

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ajax, 61. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 74. dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

  • 35. şampiyonluk
  • Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2'nci sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35'inci kez şampiyon oldu.


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