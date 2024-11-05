Mücadelede 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

New York Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın 29 sayı ve 8 asistlik performansı takımı için yeterli olmadı.