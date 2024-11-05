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NBA’de Alperen Şengül rüzgarı devam ediyor: Bir double double daha!

NBA’de Alperen Şengül rüzgarı devam ediyor: Bir double double daha!

09:495/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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NBA’de Houston Rockets evinde New York Knicks'i 109-97 mağlup etti.
NBA’de Houston Rockets evinde New York Knicks'i 109-97 mağlup etti.

NBA’de Houston Rockets evinde New York Knicks ile karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Rockets’in 109-97’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. New York Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın 29 sayı ve 8 asistlik performansı takımı için yeterli olmadı. Houston Rockets - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde New York Knicks’i ağırladı. Rockets sahadan 109-97'lik skorla galip ayrılırken Alperen Şengün geceye damga vurdu. İşte Houston Rockets - New York Knicks maç özeti…

HOUSTON ROCKETS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ

Houston Rockets - New York Knicks maç özetini izlemek için

ALPEREN ŞENGÜN'DE DOUBLE-DOUBLE

Mücadelede 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

New York Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın 29 sayı ve 8 asistlik performansı takımı için yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 7. maçında 4. galibiyetini aldı, New York Knicks ise 3. mağlubiyetini aldı.



#Houston Rockets
#New York Knicks
#NBA

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