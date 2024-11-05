NBA’de Houston Rockets evinde New York Knicks ile karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Rockets’in 109-97’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. New York Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın 29 sayı ve 8 asistlik performansı takımı için yeterli olmadı. Houston Rockets - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde New York Knicks’i ağırladı. Rockets sahadan 109-97'lik skorla galip ayrılırken Alperen Şengün geceye damga vurdu. İşte Houston Rockets - New York Knicks maç özeti…
HOUSTON ROCKETS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
ALPEREN ŞENGÜN'DE DOUBLE-DOUBLE
Mücadelede 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.
New York Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın 29 sayı ve 8 asistlik performansı takımı için yeterli olmadı.
Houston bu sonuçla 7. maçında 4. galibiyetini aldı, New York Knicks ise 3. mağlubiyetini aldı.